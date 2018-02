Lua vazia e despreocupação

Descansar e despreocupar-se são artes pouco compreendidas pela nossa humanidade, que se precipita aos excessos nos momentos em que poucas e boas atitudes seriam mais eficientes e saudáveis. Hoje é dia de descanso, não apenas por ser domingo, mas principalmente porque a Lua cresce Vazia no signo de Escorpião a maior parte do dia. A arte da despreocupação é o esforço alegre de substituir pensamentos que provocariam ansiedade por outros, de natureza leve e libertadora. Isso requer vigilância, que é o oposto da negligência, que supostamente achamos seria o melhor método para descansar. Não é. Há casos em que o cumprimento de tarefas com alegria e boa vontade provoca mais descanso do que negligenciá-las e empurrá-las a futuro incerto. Concentre sua mente, então, na alegre tarefa de se despreocupar.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Todo relacionamento cria uma certa dependência mútua e não poderia ser diferente. Quem quiser absoluta independência que evite os relacionamentos! A dose de dependência reside na comunicação e reciprocidade.

TOURO 21-4 a 20-5

A fofoca não é um exercício inofensivo, pelo contrário, resulta em ofensas terríveis que podem até acabar com a reputação de alguém sem sequer essa pessoa saber o que aconteceu. Evite emprestar seus ouvidos à fofoca.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Sábio seria deixar as coisas fluírem sem intervir nelas, porque contrária a essa sabedoria a ansiedade insinua que seria melhor adiantar-se aos acontecimentos que ela sugere iriam ocorrer, mas que nada os garante.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Nunca espere que outras pessoas realizem as tarefas que são de sua exclusiva alçada. A preguiça sempre insinuará que isso seja possível e até justo, mas resista! Cada tarefa descumprida fará sua cobrança no futuro.

LEÃO 22-7 a 22-8

Este momento não comporta frases de efeito ou sofismas, este é um momento de verdade e, por isso, nada além dela deveria ser dito. Porém, você sabe, não é normal sair por aí dizendo verdades, ninguém quer ouvi-las.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Forçar os acontecimentos para que se ajustem às suas demandas e necessidades, algo assim só poderia resultar de uma insegurança não compreendida. Quando a alma navega segura, também aceita imprevistos e mudanças.

LIBRA 23-9 a 22-10

Às vezes parece que as coisas eram melhores outrora, mas a sua alma se esquece que também naquele tempo parecia que as coisas já tinham sido melhores. Essa percepção é distorcida, as coisas só melhoram.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Somente a impaciência seria capaz de forçar as coisas para que alguma situação se encaixasse nos seus desejos o mais rapidamente possível. No entanto, há coisas que não podem ser aceleradas, elas têm o seu próprio tempo.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Obedeça a todas as regras, inclusive aquelas com que você discorda. No momento é imprescindível trilhar o caminho da retidão, o qual é tão difícil que poucas almas se atrevem a sustentar-se nele. Seja você uma delas.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

Para não sentir culpa, é só fazer tudo que for necessário. Será? A culpa está arraigada na alma humana e muitas vezes surge sem que haja verdadeiros motivos para alimentá-la. Passe por ela o mais rapidamente possível.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Tudo que hoje precisa ser feito outrora foi inaceitável. Preserve a honestidade em relação ao seu próprio e particular caminho, percebendo que as coisas sempre mudam além do que supostamente você suportaria.

PEIXES 20-2 a 20-3

A inveja é o início da decadência, pois é o momento em que sua alma desiste de usar seus próprios e particulares instrumentos de conquista para cobiçar o que lhe é alheio e sempre o será. Confie mais em seu taco.