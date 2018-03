Lua será Vazia a partir das 13h52, horário de Brasília A mais fiel tradução do seu ser se revela através do tempo livre, no qual nossa humanidade não é pressionada pela obrigação de participar da máquina produtiva da civilização. O tempo livre facilita a manifestação dos aspectos mais recônditos do ser, aqueles mesmos que se ocultam atrás das máscaras sociais que todos usamos em nome de sairmos bem na foto. Sair bem na foto não é o mesmo que você ser quem você verdadeiramente é. Porém, como o tempo despendido nisso é enorme, você corre o risco de identificar-se com o personagem e perder de vista sua intimidade. Contudo, o tempo livre confrontará você com essa intimidade perdida. Hoje começa um período de Lua Vazia que se estenderá até a manhã da segunda-feira e você terá nesse uma ótima oportunidade de reconhecer o mais verdadeiro aspecto do seu ser.