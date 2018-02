Louvre inaugurará departamento de Artes do Islã em setembro

PARIS - O Museu do Louvre inaugurará no dia 22 de setembro seu novo departamento de Artes do Islã, um espaço de 4,6 mil metros construído no coração do museu, que apresentará ao público cerca de 20 mil obras relacionadas à cultura islâmica.

Os responsáveis pelo museu mais visitado do mundo, que em 2011 recebeu 8,8 milhões de pessoas, ressaltaram que o novo espaço abrigará "uma das coleções de Artes do Islã mais ricas do mundo", dedicada à evolução de 1,3 mil anos de história de três continentes.

Do ponto de vista arquitetônico, o novo departamento é fruto de uma façanha tecnológica e espacial, um projeto que levou os arquitetos Mario Bellini e Rudy Ricciotti a cobrir o Pátio Visconti, de estilo neoclássico, com uma vitrine ondulada e semitransparente de vidro e metal, além de terem escavado seu subsolo.

O conjunto do campo cultural da civilização islâmica, da Espanha à Índia e do século VII ao XIX, chegará ao Louvre graças à reunião dos fundos próprios do museu e dos fundos do vizinho Museu de Artes Decorativas.