Louvre empresta esculturas de Houdon a museu do Rio As 20 esculturas do mestre francês Jean Antoine Houdon, que compõem o acervo do Museu do Louvre, foram emprestadas até o dia 5 de julho ao Museu Histórico Nacional do Rio, como parte dos eventos do Ano da França no Brasil. Para que os espectadores pudessem admirar todos os detalhes da apurada técnica de Houdon, considerado o escultor do Iluminismo, o curador, Guilhem Scherf, fez questão de uma sala de exposições com grandes janelas.