Louvre é o 'melhor museu de arte do mundo', diz pesquisa

O Museu do Louvre, na França, foi considerado o melhor museu de arte do mundo, segundo uma pesquisa online realizada pela empresa Trip Advisor. A empresa divulgou uma lista com os dez mais votados e afirmou que "o antigo palácio fortificado, que foi lar dos reis da França, é hoje o museu mais famoso do mundo, abrigando algumas das maiores peças de arte, como a Venus de Milo e a Mona Lisa". Os Museus do Vaticano, em Roma, aparecem em segundo lugar. Considerada "uma experiência religiosa" para muitos internautas, a coleção da Igreja Católica reúne obras-primas de Leonardo da Vinci, Rafael e Michelangelo, que pintou o teto da Capela Sistina. "A quantidade de história e arte concentrada no museu (do Vaticano) é fascinante, dos afrescos às estátuas, cada canto, até o chão, é um tesouro", disse um dos internautas. A terceira posição ficou com o Metropolitan Museum of Art, em Nova York. O Tate Modern, em Londres, ocupa o oitavo lugar, e o National Gallery of Art, em Washington, ficou em décimo. "Esses museus são verdadeiras destinações, já que os visitantes podem facilmente se perder dentro deles por pelo menos um dia", disse Michele Perry, diretora do departamento de comunicação do Trip Advisor. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.