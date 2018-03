Lourenço Mutarelli fala sobre criação literária em SP O escritor e desenhista Lourenço Mutarelli ministra nesta quarta-feira no Teatro da Cultura Inglesa (R. Lacerda Franco, 333), às 20h30, a palestra Processo Criativo. Segunda atividade ligada ao espetáculo de dança "Alfaiates de Gestos", com direção de Roberto Alencar, a palestra pretende abordar o universo da criação literária do autor, desde o surgimento de uma ideia, o processo de elaboração e formatação até o seu produto final (história em quadrinhos ou literatura). Por meio de exemplos gráficos e práticos, Lourenço Mutarelli transmite seu método de criação. A palestra será ilustrada por uma apresentação de slides. Mais informações: www.culturainglesasp.com.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.