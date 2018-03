Lourdes Maria faz estreia em filme de Madonna Depois de proibir que a filha Lourdes Maria participasse de um dos filmes da saga Harry Potter, em 2007, Madonna deu sinal verde para ela começar sua carreira no cinema. O primeiro longa a ter Lourdes como personagem será o romance W.E, com roteiro e direção da própria Madonna, contará a história de amor entre o rei da Inglaterra e uma americana divorciada. Ewan McGregor e Abbie Cornish já estão escalados. O papel que Lourdes fará no longa que começa a ser rodado neste primeiro semestre ainda não foi definido.