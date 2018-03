Louco para mudar o mundo

A versão do comercial da Apple narrado por Steve Jobs em 1997 nunca foi ao ar. Apesar de ser uma peça publicitária, o slogan "pense diferente" e as palavras faladas pelo fundador da Apple são uma inspiração após o falecimento de Jobs na quarta-feira. "Esta é para os loucos. Os desajustados. Os rebeldes. Os perturbadores. Os que se sentem fora do lugar. Os que veem as coisas de um jeito diferente. Eles não gostam de regras. Eles não têm respeito pelo status quo. Você pode se referir a eles, discordar deles, glorificá-los ou denegri-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los. Porque eles mudam as coisas. Eles empurram a raça humana para frente. Enquanto alguns possam vê-los como os loucos, nós os vemos gênios. Porque as pessoas que pensam que são loucas o suficiente para mudar o mundo são aquelas que mudam." Marketing ou estilo de vida? http://youtu.be/8rwsuXHA7RA