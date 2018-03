Lou Pearlman, criador dos Backstreet Boys, é preso por fraude

O empresário e ex-multimilionário americano Lou Pearlman, conhecido por criar e promover grupos musicais de jovens como ´N Sync e Backstreet Boys, está preso na Flórida por cometer fraudes, informou nesta quinta-feira, 12, a imprensa local. Pearlman, detido no mês passado na Indonésia, compareceu na quarta-feira diante de um juiz em Orlando, na Flórida, que confirmou seu ingresso na prisão sob acusações que podem lhe valer até 130 anos de cadeia. O empresário, que tinha fugido dos Estados Unidos em janeiro, desviou US$ 315 milhões (R$ 630 milhões) de investidores individuais, segundo a acusação. Ele também é acusado de conseguir, usando pretextos falsos, mais de US$ 120 milhões (R$ 240 milhões) de diferentes bancos. Pearlman, de 53 anos, ficará detido na prisão de Orlando até que o caso federal de fraude seja concluído. O processo abrange bancos e investidores de vários Estados americanos. A data estabelecida para o julgamento é 4 de setembro, mas não se pode calcular quando um caso tão complicado, com tantos supostos prejudicados, será concluído. O ex-magnata, acostumado até terça-feira a se deslocar em seu jatinho particular, chegou a Orlando em um vôo comercial, algemado, em custódia de dois agentes federais.