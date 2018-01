Lost tem mais um concorrente Embalados pelo sucesso de Lost, diversos seriados com temas de mistério chegaram à telinha americana no ano passado. Aqui no Brasil, já existem alguns exemplares como Invasion e Supernatural, ambas do Warner Channel. Agora, é a vez do Universal Channel investir no gênero e estrear, no dia 17, às 23 horas, o seriado Surface. No piloto são apresentados diversos personagens - de núcleos diferenciados - e um mistério. Desta vez, o monstro é marinho. Tudo começa com a descoberta de fatos misteriosos no mar. Diferentemente de Invasion, os estranhos eventos são observados em diferentes pontos dos Estados Unidos pelos personagens centrais. Há uma bióloga, um pesquisador, um pescador, uma criança... No elenco estão Lake Bell (Boston Legal e The Practice), como a dra. Laura Daughtery; Jay R. Fergunson, como Richard Owen; e Carter Jenkins, como Miles Barnet. O grande astro é o ator croata Rade Serbedzija, que participou dos filmes Antes da Chuva, De Olhos bem Fechados e Stigmata. Ele vive o misterioso dr. Aleksander Cirko, o caçador do monstro marinho. A trama é envolvente pelo mistério, pelas cenas de suspense e pela variedade de personagens. Quase exatamente como Lost - faltam o ineditismo e a riqueza de histórias. Comédia Saindo do baú do suspense, o Warner Channel coloca no ar uma das poucas sitcoms lançadas na última safra de séries nos EUA. Freddie, protagonizada pelo astro do cinema Freddie Prinze Jr., chegará ao canal depois de amanhã, dia 3, às 20 horas. Na comédia, Freddie Moreno, um garoto solteiro que está aproveitando sua independência, perde toda a liberdade quando é obrigado a dividir seu apartamento com quatro mulheres de gerações diferentes.