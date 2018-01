"Lost" revela quem já estava na ilha antes de acidente Com o episódio "A Tale of Two Cities" (Uma História de Duas Cidades), o multipremiado seriado "Lost", da rede de TV americana ABC, estreou na noite desta quarta-feira sua terceira temporada nos Estados Unidos, mandando de volta para uma ilha cheia de mistérios cerca de 15 milhões de telespectadores cativos. No episódio, os personagens Jack (Matthew Fox), Kate (Evangeline Lilly) e Sawyer (Josh Holloway) começam a descobrir o que terão de enfrentar como prisioneiros dos "Outros". "A Tale of Two Cities", escrito por JJ Abrams e Damon Lindelof, e dirigido por Jack Bender, revela nos primeiros cinco minutos quem já estava na ilha quando ocorreu o acidente com o vôo 815 da Oceanic Air, história que deu início à série dois anos atrás. O brasileiro Rodrigo Santoro já tem seu nome incluído nos créditos iniciais da série, mas não apareceu no primeiro episódio desta temporada, que ainda não tem data de estréia no Brasil.