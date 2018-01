Lost estréia temporada de apenas oito episódios nesta quinta

Foram mais de oito meses de espera, o suficiente para muitos fã abandonarem uma série regular de TV. Mas as lógicas não são as mesmas quando se fala em Lost, seriado que estréia nova temporada nesta quinta-feira, 30, nos EUA. Faltando apenas 48 episódios para o fim dos mistérios que transformaram a série em febre, os produtores tiveram de lidar com os problemas da greve de roteiristas. O plano era encerrar toda a trama em 2010, com mais três temporadas de 16 capítulos. Com a paralisação, a temporada de 2008 foi reduzida para os oito episódios que a emissora ABC exibe a partir desta quinta. Os capítulos restantes dependem de negociações com os roteiristas para serem filmados e exibidos ainda este ano. Como no Brasil a estréia na TV (AXN e Globo, os dois canais que exibem a série) não acompanha os EUA, os mais ansiosos já começam a correr para a internet na madrugada de sexta-feira, quando os primeiros arquivos em vídeo aparecem na rede. Preparativos Para esta temporada, os produtores prometem resolver diversas dúvidas e já começaram a soltar algumas pistas, como no site/jogo find815 (http://www.find815.com/site/index.php) e nas propagandas lançadas em mídias não tão comuns, como as inseridas dentro das histórias em quadrinhos da Marvel. Em algumas edições, personagens como os X-Men transitarão em um universo com propagandas da companhia aérea de Lost e cartazes de procura-se de alguns dos sobreviventes do acidente que deu origem à série. Uma das revelações é um novo número, o 6, que aparece em alguns cartazes de divulgação. O número faz referência direta aos sobreviventes que conseguiram sair da ilha, fato novo e ainda não revelado na TV, que deve ser melhor explorado após o advento do recurso de flashforward exibido na última temporada. Ainda este mês, para os que ainda não estiverem satisfeitos com as prometidas novas revelações, um jogo para Xbox 360, Playstation 3 e PC deve ser lançado. Em Lost: Via Domus, o jogador será um dos sobreviventes e a ação envolverá flashbacks e outras características existentes na série.