Lost estréia no topo A estréia da quarta temporada de Lost colocou o canal de TV por assinatura AXN em primeiro lugar na audiência da TV paga. A série se manteve líder durante a exibição do primeiro episódio do novo ano, ocorrido na primeira segunda-feira deste mês, dia 3 de março, das 21 às 22 horas, em total de indivíduos da Pay TV. O seriado segurou o primeiro lugar entre a audiência feminina e masculina, das classes A e B, de 18 a 49 anos. Resta saber se, este ano, Lost vai desbancar a liderança conquistada pela série Heroes, do Universal Channel, no ano passado. Em seu primeiro e original ano, Heroes foi o seriado mais assistido da TV paga no Brasil. Já a segunda temporada de Heroes foi fraca e os mutantes perderam poder. Por outro lado, Lost entrou no ar no AXN com uma da melhores temporadas desde sua estréia. Nenhum episódio exibido até hoje - o canal já apresentou os quatro primeiros capítulos - pode ser considerado ruim. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.