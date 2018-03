Los Angeles planeja grande festival em meio a ópera de Wagner Los Angeles, nos Estados Unidos, está preparando um grande festival cultural envolvendo museus, teatros e cinemas, ao mesmo tempo em que a Ópera de Los Angeles apresentará a tetralogia "O Anel dos Nibelungen" de Richard Wagner em 2010, informaram líderes da cidade na segunda-feira. "O festival de LA será o primeiro deste tipo. Até onde sabemos, nenhuma outra companhia de ópera que apresentou o 'Anel' envolveu todas as instituições culturais de uma grande cidade em um festival de 10 semanas", disse o tenor Plácido Domingo, diretor-geral da ópera de Los Angeles. A Ópera de Los Angeles vai apresentar as quatro obras de Wagner em dias separados, em três ciclos que vão de 20 de maio a 26 de junho -- é a primeira vez que o épico de 15 horas de duração será apresentado em sua totalidade em Los Angeles. Por 10 semanas próximas a estas datas, filmes relacionados a Wagner serão exibidos e o museu Getty vai fazer visitas guiadas sobre mitologia grega, tema relacionado à obra. A Filarmônica de Los Angeles e o Observatório Griffith também terão eventos durante o festival. Os organizadores esperam que o festival atraia mais "turistas culturais" à cidade, cujos 2,5 milhões de visitantes atuais costumam passar a maior parte do tempo em parques de diversão, praias ou em Hollywood. "Sempre acreditei que precisávamos fazer um trabalho melhor para atrair turistas culturais a Los Angeles", disse o filântropo e empreendedor Eli Broad, cuja fundação forneceu 6 milhões de dólares para ajudar na produção do ciclo. (Reportagem de Jill Serjeant)