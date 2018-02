Loredano tira a moldura da caricatura "Cubista, delirantemente precisa e cânone visual" são alguns adjetivos usados pelos críticos que tentaram fazer caber em palavras o traço de Loredano. Nascido no Rio de Janeiro de 1948 - que, mais que uma data, é um selo de contemporaneidade com o Rio harmonioso de Tom, Niemeyer e Garrincha - Loredano tem como característica o traço fino e preciso, que funciona como uma lupa sobre características muitas vezes mais psicológicas que visuais de seus personagens. Desde de 1993, publica seu trabalho no Estado.