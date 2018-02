L''Oreal processa eBay por venda de produtos falsificados A L''Oreal, maior fabricante mundial de cosméticos, abriu um processo contra o eBay, alegando que o site de leilões não toma providências suficientes para combater a venda de produtos falsificados em seu sistema, anunciou o grupo de cosméticos na segunda-feira. O processo da L''Oreal acompanha ações semelhantes movidas contra o eBay por empresas como os fabricantes de bens de luxo LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, e sua matriz, a Dior, bem como pela cadeia de joalherias norte-americana Tiffany''s. O eBay alega que toma medidas para combater todos os casos de falsificação reportados ao site pelas empresas envolvidas. "A L''Oreal vem sendo envolvida em volume crescente de comércio ilícito de fragrâncias falsificadas e cosméticos falsos, em alguns sites de leilões online", anunciou a empresa em comunicado distribuído por email, confirmando reportagens anteriores da mídia francesa. "Consequentemente, a L''Oreal decidiu tomar medidas legais para proteger os consumidores, preservar a qualidade de sua rede seletiva de distribuição de artigos de luxo e defender a reputação de suas marcas registradas", acrescentou a empresa. O jornal francês Liberation informou que a L''Oreal estima que o prejuízo sofrido por seus negócios com a venda de produtos falsificados no eBay "provavelmente atinja vários milhões de euros". A empresa informou que providências legais foram tomadas na França, Alemanha, Reino Unido, Espanha e Bélgica. "O eBay não é vítima, porque recebe comissões pelas transações realizadas e anúncios veiculados, verdadeiros ou falsos", teria dito Xavier Herfroy, o diretor de combate a falsificações da L''Oreal, segundo o jornal. Uma porta-voz da empresa confirmou a abertura de processos contra o eBay em todos os cinco países, mas se recusou a dizer se a L''Oreal está pedindo indenização. "Não estamos autorizados a discutir esse assunto", afirmou. O eBay France não respondeu de imediato a um email pedindo comentários. A indústria da França, com apoio do governo do país, vem combatendo ativamente as falsificações, que custam ao setor 6 bilhões de euros em lucros perdidos a cada ano.