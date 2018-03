L'Oréal é advertida por anúncio de rímel com cílios postiços

A agência de regulamentação publicitária da Grã-Bretanha anunciou nesta quarta-feira que um comercial de rímel da empresa de cosméticos L''Oréal violou as regras da indústria ao mostrar a atriz Penélope Cruz, estrela do anúncio, com cílios postiços. O anúncio afirma que o rímel - que tem o nome comercial de "Telescopic" (telescópico, em tradução literal) - pode fazer com que os cílios de uma pessoa pareçam "até 60% mais longos". Veiculado em televisão e meios impressos, o comercial mostra a atriz espanhola numa sacada, próxima a um telescópio, dizendo: "Imagine, cílios que pudessem alcançar as estrelas". A L''Oréal alegou que Cruz estava usando apliques individuais de cílios em apenas alguns pontos das pálpebras "para preencher os espaços dos seus cílios naturais, a fim de obter um padrão consistente de cílios". O produto teria sido aplicado após as inserções. A alegação foi amparada por uma declaração da atriz e do maquiador, mas a agência entendeu que o anúncio deveria ter deixado claro que a atriz estava usando cílios postiços, ainda que em apliques individuais. A agência determinou que essa informação deve ser incluída nos anúncios no futuro, já que a falta dela pode ter sugerido aos consumidores que as mudanças nos cílios eram resultado apenas do uso do produto. Em sua defesa, a multinacional francesa também disse que o uso de cílios postiços é freqüente no dia-a-dia das mulheres. "A L''Oréal argumentou que muitas mulheres usam cílios postiços como parte da sua rotina de beleza e reiterou que cílios até 60% mais longos podem ser atingidos com o uso do rímel, independentemente de os cílios serem reais ou artificiais", revelou a agência. A agência também disse que o anúncio "não deixou claro que a alegação (de extensão dos cílios) referia-se à ''aparência'' da extensão dos cílios". A empresa disse que vai cumprir as novas exigências do órgão regulador nas suas futuras campanhas publicitárias. Penélope Cruz, estrela de filmes como Vanilla Sky e Volver, tem 32 anos e assinou um contrato exclusivo com a L''Oréal no ano passado. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.