Lorde e vencedora do Nobel da Paz entram na lista dos jovens mais influentes da 'Time'

Após ganhar o prêmio Nobel da Paz, anunciado na última sexta-feira, 10, a paquistanesa Malala Yousafzai, de 17 anos, foi considerada uma das 25 celebridades teens mais influentes do mundo em 2014 pela revista Time. Na lista, divulgada nesta segunda, 13, estão também a cantora neozelandesa Lorde e a atriz estadunidense Chloë Grace Moretz, estrela do remake Carrie.

O ativismo de Malala Yousafzai pela educação em áreas dominadas pelo Taleban lhe renderam um prêmio Nobel. Após sofrer um atentado em 2012, quando foi baleada, a jovem ganhou mais visibilidade no Ocidente.

A vencedora do Nobel será tema do novo livro da jornalista do Estado, Adriana Carranca. O título "Malala, a menina que queria ir para a escola" tem previsão de lançamento para o primeiro semestre de 2015.

Já a cantora Lorde, que também aparece na lista, estourou nas paradas de sucesso com a música Royals. Ela conquistou uma coleção prêmios, incluindo dois Grammys 2014, um de melhor canção e outro de melhor performance pop solo. A neozelandesa esteve no Brasil pela primeira vez em abril, em apresentação para o Lollapalooza.

Veja a lista completa

Mo'ne Davis, 13

Sasha Obama, 13, e Malia Obama, 16

Kiernan Shipka, 14

Jazz Jennings, 14

Flynn McGarry, 15

Erik Finman, 15

Nash Grier, 16

Rico Rodriguez, 16

Ciara Judge, 16, Émer Hickey, 17, e Sophie Healy-Thow, 17

Shawn Mendes, 16

Jaden Smith, 16

Becky G, 17

Salma Kakar, 17

Lorde, 17

Lydia Ko, 17

Chloë Grace Moretz, 17

Kylie Jenner, 17, e Kendall Jenner, 18

Malala Yousafzai, 17

Rachel Fox, 18

Bethany Mota, 18

Joshua Wong, 18

Austin Mahone, 18

Tavi Gevinson, 18

Megan Grassell, 19

Troye Sivan, 19