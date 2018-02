Looks em preto e branco dominam tapete vermelho do Emmy O tapete era vermelho, mas o preto, o branco e jóias de tonalidades fortes foram as opções preferidas dos astros e estrelas de Hollywood na cerimônia do Emmy Awards, no domingo, marcada por uma multidão de mulheres bronzeadas usando vestidos sem alça. Enquanto o sol da Califórnia batia forte sobre as celebridades indicadas para os prêmios mais importantes da televisão norte-americana, atrizes como Debra Messing e Anna Paquin e cantoras como Christina Aguilera enfrentavam o calor em modelitos brancos ou de cor marfim. "Quis usar algo arquitetônico e clean", disse Messing, falando de seu Ralph Lauren tomara-que-caia marfim com faixas pretas no corpete. Mas o preto básico, sempre a escolha elegante em cerimônias de premiação, foi a opção de Mariska Hargitay, que usou um vestido Zac Posem, Kyra Sedgwick, num duas-peças de Oscar de la Renta com plumas e babados na saia, e Michelle Pfeiffer, que chegou ao evento apressada num vestido Pamela Dennis até os joelhos, cheio de brilho. Como o objetivo era manter o frescor, a opção tomara-que-caia foi a escolhida por muitas mulheres, entre elas as atrizes Sally Field, que usava um Valentino com pequenos babados na bainha, Sandra Oh, de preto, e America Ferrera, num modelito azul cobalto. "Os vestidos tomara-que-caia estão por toda parte hoje", comentou Tim Gunn, de "Project Runway", acrescentando que esse look com frequência é arriscado, mas que as estrelas conseguiram ostentá-lo com brio. "Temos que tirar o chapéu para elas", disse Gunn.