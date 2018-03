Longa 'Rain Man' recebe adaptação teatral em Londres

O filme Rain Man (1988) será adaptado para o teatro, com a participação do ator Josh Hartnett, e será encenada em Londres, no final de agosto, segundo a revista norte-americana Variety. Hartnett vai fazer o papel que, no filme original, era interpretado por Tom Cruise e terá ao seu lado Adam Godley no papel do autista Charlie Babbitt, que nos cinemas rendeu um Oscar de melhor ator para Dustin Hoffman. O filme, dirigido por Barry Levinson, recebeu mais três prêmios da academia: melhor filme, melhor diretor e melhor roteiro original. Protagonista do filme Dália Negra (2006), Josh Hartnett atualmente está trabalhando nas gravações de Bunraku, novo filme do diretor Guy Moshe com lançamento previsto para 2009, onde Hartnett atua ao lado de Demi Moore.