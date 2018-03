Longa 'Princess' é destaque no Festival Anima Mundi em SP

Um dos festivais de cinema mais celebrados da agenda cultural de São Paulo segue até domingo com um verdadeiro banquete de atrações para quem gosta das produções do gênero "animação". Terceiro maior evento do segmento no mundo, o Anima Mundi deste ano trouxe ao todo 441 filmes de 42 países, sendo 74 deles animações brasileiras. A competição de longas-metragens tem como destaque o dinamarquês Princess, que está na programação de sexta-feira, 25, da Fundação Memorial da América Latina. No sábado, serão exibidos a superprodução norte-americana Delgo, de Marc F. Adler e Jason Maurer, Idiots and Angels, do veterano Bill Plympton, e o brasileiro Belowars, do diretor paranaense Paulo Munhoz. Veja também: Confira trecho do longa 'Idiots and Angels' Confira trecho do longa 'Delgo' Confira trecho do longa 'Princess' Confira trecho do curta 'Animadores' Confira trecho do curta 'Seu Lobo!' Confira trecho do longa 'Belowars' Na sessão de curtas, vale conferir nas programações de amanhã e sábado o filme da Disney Como Montar um Home Theater; o novo desenho da série do Pateta; além da produção francesa em 3D Blind Spot e dos trabalhos brasileiros Animadores, de Allan Sieber (Deus é Pai) e Cânone para 3 Mulheres, de Carlos Eduardo Nogueira (Yansã). Sábado e domingo será exibido Passo, novo curta de Alê Abreu (Garoto Cósmico). São 17 sessões que reúnem dezenas de curtas-metragens imperdíveis. Há produções para crianças e temas sérios, como a destruição ambiental tratada de maneira nunca antes vista no cinema. Tem também brasileiro falando dos problemas urbanos em favelas e da violência. Para quem gosta de animação cult, vale conferir, no domingo, o franco-belga La Svedese, de Nicolas Liguori, que narra de forma onírica o romance da atriz sueca Ingrid Bergman com o diretor italiano Roberto Rossellini. No mesmo dia, a mostra infantil tem como destaque o russo Tiny Fish, uma animação de recortes que lembra um livro ilustrado, e o uruguaio La Canilla Perfecta, em stop-motion - técnica de animação com massinhas de modelar. Uma novidade para a edição deste ano é a apresentação, no domingo, de uma seleção especial de filmes de animação do Open Cinema, o maior festival internacional de curtas-metragens da Rússia. Entre os workshops, o destaque fica para o grupo japonês Tochka - que realiza as famosas animações Pikapika -, no qual as pessoas desenharão com lanternas e luzes coloridas. O workshop acontece no sábado. Para participar, é preciso enviar um e-mail para pikapika@animamundi.com.br. As informações são do Jornal da Tarde. Anima Mundi. Até domingo. Fundação Memorial da América Latina (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, 3823-4600, das 11h às 24h, ingressos entre R$ 1,50 e R$ 6) e Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, 3113-3651, das 13h às 19h, ingressos entre R$ 2 e R$ 4). Informações sobre os filmes, programação e classificações indicativas disponíveis no site http://www.animamundi.com.br/.