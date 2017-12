Longa 'Frozen' tem referência cultural da Noruega

"O filme tem a beleza da cultura e da arte folclórica, pois lá há uma outra arquitetura e outra maneira de se vestir. Bem coloridas, que se contrapõem aos fiordes cobertos de neve. Além da rena, há muita música norueguesa no filme", avalia a codiretora Jennifer Lee.

O animal ao qual ela se refere é Sven, a rena que acompanha Kristoff, um homem do povo que ajuda Anna na aventura pela floresta gelada. Para criar o mascote, a equipe do longa levou para o estúdio da Disney uma rena de verdade e passou dias a observando para que a animação tivesse os mesmos movimentos que um bicho de real.

Por se tratar de computação gráfica, parte das cenas demorava horas para ser processada pelos computadores. "É um jogo de paciência para nós. Os artistas de efeito e animação têm muita paciência porque têm muita paixão pelo que fazem. Foram muitas horas para deixar o filme desse jeito. Quando vemos na tela, é muito emocionante. Nós construímos o palácio da Elsa. E vimos todos em um cinema, foi uma emoção. Depois disso, ficamos cantando junto com o filme. Acho que só não gravaram as nossas vozes e colocaram no longa porque cantamos mais", diverte-se Buck.

Em sua primeira experiência à frente de uma produção da Disney, Jennifer Lee conta ter se impressionado com os desdobramentos do filme, que resulta em produtos licenciados. "Outro dia, o Chris me mandou a foto de um pai no shopping com duas garotas pequenas, uma vestida de Elsa e a outra de Anna. O legal é ver como as crianças se envolvem."