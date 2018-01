LONGA FOI RODADO EM LOCAÇÕES REAIS Foram muitos os desafios enfrentados pela equipe de filmagens. "Tudo foi rodado em locações. Se algo quebrasse, seria preciso nos virar com o que tínhamos. O grande diferencial foi a fidelidade ao real. Quando buscávamos a Grande Árvore, disseram que podíamos criá-la digitalmente", conta a diretora Rosane Svartman. "Mas não seria a mesma coisa. Acabamos achando a árvore no Amapá, na Ilha de Santana. Este cuidado também valorizou as cenas de close, que não poderiam ser filmadas na Floresta da Tijuca. Por mais que filmar na Amazônia encarecesse a produção, no final, agregou valor inestimável ao filme." / F.G.