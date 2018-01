LONGA DE AFFLECK ACUMULA PRÊMIOS Favorito na corrida do Oscar, o filme Argo, dirigido por Ben Affleck, acaba de ganhar mais um prêmio, do Sindicato dos Diretores da América. O thriller, que conta uma missão da CIA no Irã, em 1979, é baseado numa história publicada pela revista Wired e conta como a agência forjou a busca de locações em Teerã por uma falsa equipe de filmagem para resgatar diplomatas americanos detidos na capital iraniana. De modo geral, o prêmio de melhor diretor oferecido pelo sindicato é uma garantia de um Oscar para o realizador, mas, no caso de Argo, Ben Affleck está fora do páreo, por não ter sido indicado pelos membros da Academia. / AP