Longa da família Schürmann vence festival em Roma O documentário O Mundo em Duas Voltas, de David Schürmann, ganhou o primeiro festival de cinema brasileiro de Roma, na Itália. Schürmann e sua família seguiram a rota de Fernando Magalhães, que em 1519, deu a volta ao mundo pela primeira vez, descobrindo então que a Terra era redonda. Os pais, Vilfredo e Heloísa, e os filhos, David e Kat, de apenas 5 anos quando embarcou, iniciaram a travessia em 1997 acompanhados por três tripulantes, entre eles, o chileno Jaime Gatica. O longa inclui cenas coloridas dessa viagem intercaladas com breves imagens em preto-e-branco da primeira vez que percorreram de veleiro o mundo. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.