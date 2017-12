Londres vai inaugurar primeiro museu de cinema britânico

O governo do Reino Unido vai inaugurar em Londres, no final de fevereiro, o primeiro museu de cinema britânico, que procura preencher o espaço deixado pelo Museu da Imagem Viva, após o encerramento de suas atividades, em 1999. Com a nova atração, o governo espera difundir o cinema nacional e conseguir pelo menos 500 mil visitas anuais. Segundo informações da imprensa britânica, o Movieum – jogo de palavras entre movie (filme) e museum (museu) – permitirá que os freqüentadores se coloquem na pele do personagem principal de Superman e percorram cenários de produções como Elizabeth I e Mr. Bean. Os visitantes também poderão ver até 4 mil peças de cenografias famosas, usadas em clássicos britânicos como a popular série do agente 007 James Bond. As várias galerias vão contar a história de importantes estúdios cinematográficos, como o de Pinewood, além de incluir exposições temáticas sobre efeitos especiais, maquiagem, figurino e animação digital no cinema regional. Algumas produções norte-americanas como Guerra nas Estrelas ou Batman, ainda que proporcionadas pela indústria de Hollywood, serão incluídas no circuito do Movieum, já que foram filmadas na Inglaterra. "A indústria norte-americana de cinematografia está praticamente produzida por talentos britânicos", afirmou Jonathon Sands, diretor do novo museu. O museu, que será inaugurado oficialmente em 22 de fevereiro, vai ficar no County Hall de Londres, em frente ao Palácio do Parlamento e da Ponte de Westminster.