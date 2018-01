Londres terá primeira galeria pública de arte botânica do mundo A primeira galeria de arte pública no mundo dedicada a pinturas e gravuras botânicas será aberta no sábado no coração do famoso Kew Gardens, em Londres. Reunindo parte da grande coleção de arte botânica do próprio Kew e partes da coleção privada da botânica Shirley Sherwood, a galeria oferece um vislumbre singular do mundo das plantas. "Esta galeria situa a arte botânica no mapa mundial, num momento em que as plantas ganharam importância maior que nunca para nós, devido ao aquecimento global", disse o diretor do Kew, Stephen Hopper. "A raridade e precisão das imagens expostas vão aumentar a consciência pública da beleza e fragilidade do mundo natural." Desde uma gravura de uma mandrágora, feita no século 15, até pinturas modernas de uma beterraba e um coco, a exposição não representa apenas retratos artísticos do mundo das plantas, mas também uma investigação científica sobre elas. A coleção do Kew Gardens, feita de 200 mil obras de arte e 300 mil livros impressos, sempre esteve disponível para o estudo de botânicos, mas num espaço limitado. A nova galeria, que recebeu o nome de Sherwood -- que ajudou a levantar boa parte da verba para a construção da nova galeria -- permite que essas obras sejam expostas ao público geral pela primeira vez. Sherwood, cuja coleção própria de 700 obras de 232 artistas é considerada a melhor coleção particular de arte botânica no mundo, disse na abertura da galeria que ela "celebra o renascimento mundial da arte botânica". Cercada pelos jardins de Kew, a oeste de Londres, a galeria vem juntar-se à coleção de mais de 40 edifícios históricos situados nos 132 hectares de parque. Os visitantes cansados de caminhar ao ar livre ou nas estufas podem percorrer a nova galeria para ter uma visão diferente da flora mundial. Kew Gardens, cuja organização irmã Wakehurst Place, ao sul de Londres, abriga o Banco de Sementes do Milênio, é um Patrimônio Cultural Mundial, com 250 anos de história e credenciais científicas mundialmente respeitadas.