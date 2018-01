Londres reúne mostra de 200 obras de Rodin Auguste Rodin, o escultor francês famoso mundialmente por sua obra O Beijo, será tema de uma grande exibição na Academia Real de Artes de Londres, no segundo semestre deste ano. A mostra vai trazer mais de 200 das principais obras do escultor, algumas nunca exibidas fora da França. Nascido em Paris em 1840, ele começou a desenhar aos 10 anos de idade. O jovem aprendiz foi rejeitado três vezes pela Escola de Belas Artes antes de ser admitido. Aos 35 anos de idade, Rodin viajou para a Itália onde estudou a obra de Michelangelo e produziu trabalhos como a estátua de São João Baptista. Em 1880, ele recebeu a encomenda de criar um portal para o Museu de Artes Decorativas. Embora ele nunca tenha sido construído, Rodin trabalhou em A Porta do Inferno por 37 anos até sua morte, em 1917. O Pensador, originalmente batizado de O Poeta, integrava o portal, mas foi aumentado e se tornou uma obra por si só. Tanto A Porta do Inferno como O Pensador integram a exibição. Em 1883, Rodin se apaixonou pela jovem Camile Claudel, de 18 anos de idade, que se tornou a musa do escultor por 15 anos. A exibição deve acontecer entre 23 de setembro e 1.º de janeiro do ano que vem.