Londres receberá festival de cultura brasileira

O centro cultural Southbank, em Londres, vai abrigar entre os meses de junho e setembro aquele que promete ser "o maior festival de cultura brasileira" já realizado na Grã-Bretanha.

Entre os artistas já confirmados no evento estão os músicos Gilberto Gil, Maria Bethânia, Arnaldo Antunes e Tom Zé, as bandas Os Mutantes e AfroReggae, o artista plástico Ernesto Neto, os irmãos quadrinistas Fábio Moon e Gabriel Bá, o ex-jogador de futebol e escritor Sócrates, o designer Gringo Cardia, e os irmãos designers Fernando e Humberto Campana.

Segundo a diretora artística do festival, Jude Kelly, este será "o mais ambicioso evento organizado até hoje pelo centro cultural Southbank".

"Nosso objetivo com o festival é que as pessoas se sintam como em uma grande festa", comentou Kelly durante a cerimônia de lançamento do evento, nesta segunda-feira.

"Das favelas e praias aos arranha-céus de suas grandes cidades, o Brasil é um dos países mais excitantes do planeta. Nosso objetivo é encontrar o que está no coração da cultura brasileira atual", disse.

Kelly afirmou que essa pretende ser a maior celebração da cultura brasileira no país, porque não se restringirá ao estereótipo brasileiro de país do futebol e do carnaval, além de buscar trazer não apenas artistas renomados, mas também jovens talentos escolhidos pela organização.

"Não foi difícil encontrar jovens talentosos no Brasil. O difícil foi escolher quais trazer para Londres", comentou Kelly.

Principais atrações

O festival incluirá apresentações de músicos, artistas plásticos e dança, além de debates sobre literatura e cultura brasileira.

Jude Kelly antecipou que os restaurantes do centro cultural terão, durante os três meses do festival, diversos cardápios preparados a partir da culinária brasileira.

Um dos destaques do evento será uma exposição do artista plástico carioca Ernesto Neto, famoso por utilizar lycra em suas obras, que também incluem objetos como bolas de plástico e almofadas.

Neto diz que seu objetivo é que o visitante tenha uma experiência "muito íntima" e "muito sensorial" em suas obras.

O ex-ministro da Cultura Gilberto Gil se apresentará no Queen Elizabeth Hall no dia 21 de julho. Quatro dias antes, quem passará pelos palcos do Royal Festival Hall é Maria Bethânia, descrita pelos organizadores do festival como a "a alma do Brasil".

O músico Tom Zé se apresentará ao lado dos Mutantes no dia 18 de julho. O grupo já se apresentou em Londres em outra ocasião. Em 2006, os irmãos Arnaldo e Sérgio Baptista se reuniram depois de 33 anos separados para tocar em um festival dedicado à Tropicália na capital inglesa.

Também no dia 18 de julho, o ex-jogador de futebol Sócrates participará de uma mesa-redonda ao lado do escritor José Miguel Wisnik, professor de literatura brasileira, e Alex Bellos, autor do livro Futebol: O Brasil em campo.

O debate faz parte de uma série de discussões sobre a literatura brasileira que ocorrerá entre os dias 1º e 18 de julho.

O debate faz parte de uma série de discussões sobre a literatura brasileira que ocorrerá entre os dias 1º e 18 de julho.

A programação completa do Festival Brazil está disponível no site do centro cultural Southbank.