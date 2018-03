Londres levará corrida de bigas de 'Ben-Hur' aos palcos

Uma casa de espetáculos de Londres anunciou nesta semana que vai abrigar uma superprodução teatral inspirada no filme clássico Ben-Hur, com mais de 400 atores e 100 animais. O espetáculo Ben-Hur Live, que chegará à casa de espetáculos O2 em setembro de 2009, vai recriar ao vivo a famosa cena da corrida de carruagens - que ficou famosa no filme de Hollywood de 1959, estrelado por Charlton Heston. A corrida será reproduzida ao vivo no palco do O2 por cinco carruagens com cavalos e cavaleiros que passarão por um treinamento intensivo de 12 meses. O espetáculo contará com mais de cem animais, entre cavalos, camelos, burros, galinhas, falcões e águias. A produção é do alemão Franz Abraham, que diz ter passado 15 anos tentando levar o espetáculo aos palcos. O responsável pelo design e pelos efeitos pirotécnicos será Mark Fisher, que produziu as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de Pequim. Os ingressos começarão a ser vendidos na próxima sexta-feira, dia 14 de novembro. Ben-Hur Live é baseado no romance Ben-Hur: uma História dos Tempos de Cristo, escrito pelo americano Lew Wallace em 1880. O espetáculo conta a história do príncipe judaico Judah Ben-Hur, que foi preso injustamente por supostamente tentar matar um governador romano. Nas telas, o personagem foi vivido por Charlton Heston, em uma superprodução que ganhou 11 Oscars. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.