Londres faz exposição sobre a história da lingerie

Durante décadas, o corpo das mulheres vem sendo moldado, valorizado e até controlado por peças usadas embaixo da roupa - os primeiros sutiãs foram criados em 1915 e hoje são vendidas calcinhas que prometem combater a celulite.

Algumas dessas peças estão incluídas na mostra Undercover: the Evolution of Underwear, que traça a evolução da lingerie, no Museu de Moda e Tecidos de Londres, aberta ao público neste sábado.

A mostra indica as tendências de achatar as formas, destacar o tamanho dos seios e até de dar mais liberdade de movimentos.

A modelo Elle Macpherson, que se transformou em estilista, foi convidada para abrir a exposição. "Desenhar lingerie vem sendo minha paixão nos últimos 20 anos", disse.

Além das peças da coleção Elle Macpherson Intimates, podem ser vistas amostras das marcas Triumph, La Perla, Stella McCartney, Christian Dior, Myla e Wonderbra.

A exposição fica em cartaz até 27 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.