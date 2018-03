Londres escolhe cores e desenhos ousados para próxima primavera

Vestidos que abraçam a silhueta e trabalhos detalhados apareceram com destaque nos desfiles para a primavera/verão 2012, com Londres, conhecida por sua verve e criatividade, explodindo de orgulho como a sede dos próximos Jogos Olímpicos no ano que vem.

"Londres tem tudo a ver com jovens, com a vibração jovem, e eu adoro isso", disse à Reuters Anna Dello Russo, editora e consultora criativa para a Vogue Japão.

A teoria da moda pode alegar que quando os tempos são duros, o comprimento das saias aumenta, mas muitos nomes mantiveram as saias muito curtas.

Em um desfile lotado de celebridades da Burberry, o diretor criativo da marca Christopher Bailey vestiu as modelos em saias-lápis com comprimento até o joelho. Também havia parcas cinturadas com mangas enormes e casacos justos, em uma palheta de verde, ameixa e laranja.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Bailey disse à Reuters que queria dar uma dimensão artesanal à coleção da Burberry, com crochê, bordados e couro entrançado nos colarinhos e mangas.

No Paul Smith, modelos usavam vestidos suaves e flutuantes e camisas estruturadas com o estilo chique da cidade. O estilista, conhecido por sua alfaiataria acentuada, descreveu a coleção como a fusão de uma silhueta suave com a de uma roqueira.

Dezenas de estilistas britânicos e estrangeiros, incluindo Tom Ford, mostram suas coleções na Semana de Moda de Londres, que deve terminar na quarta-feira com a apresentação da moda masculina.

Matthew Williamson, conhecido por seu uso de cores, estampas e adornos, apresentou macacões, calças de seda e camisas e malhas com decotes frisados. O desfile, assistido pela atriz Sienna Miller, também mostrou um vestido amarelo-laranja com intricados detalhes no corpete.

Issa London e Mulberry também tiveram desfiles coloridos e lúdicos, com o último se inspirando no verão britânico, com vestidos de verão à beira-mar sob casacos Macintosh e decorando seu desfile com grandes cones de sorvete e balões na forma de animais. Uma mostra de suas luxuosas bolsas também foi exibida.

Issa, que ganhou fama quando Kate Middleton usou um de seus vestidos para anunciar seu noivado com o príncipe William no ano passado, mostrou cores tropicais, vestidos românticos e cafetãs exuberantes.

Amarelo, azul claro e rosa apareceram em vários desfiles, assim como saltos enormes. Também houve flashes de ouro escuro em algumas apresentações, assim como vestidos de coquetel holográficos no desfile Red Label de Vivienne Westwood.

Westwood optou por fazer seu desfile em um antigo mercado de carnes londrino, enquanto Temperley mostrou sua coleção no British Museum e Williamson apresentou a sua no Tate Modern.