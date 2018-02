Londres descobre ruínas de teatro Arqueólogos descobriram os escombros de um teatro da época elisabetana, palco da estreia de obras de William Shakespeare. Especialistas do Museu de Londres encontraram um pátio e os muros do Curtain Theatre en Shoreditch, na zona financeira de Londres. O Curtain foi inaugurado em 1577 e alojou a companhia de Shakespeare. Em 1597, foi construído, do outro lado do rio Tâmisa, o Teatro Globe. Acredita-se que uma das peças shakespearianas que estrearam no Curtain foi Henrique V. Novas escavações estão previstas e a companhia imobiliária que está construindo no local se comprometeu a conservar os restos do teatro. / AP