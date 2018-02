Londres abre mostra de Sebastião Salgado sobre café

A Galeria 32, em Londres, abre no dia 11 de setembro uma exposição que documenta a viagem de Sebastião Salgado para fotografar produtores de café em ação no Brasil, na Etiópia, na Guatemala e na Índia. Veja mais: Sebastião Salgado O projeto In Principio tem o objetivo de levar ao conhecimento do grande público o trabalho dos agricultores que produzem a bebida diária de milhões de pessoas. Salgado registrou diversas etapas da produção do café. Desde a colheita até os processos de secagem e seleção dos melhores grãos. A exposição fica em cartaz entre 11 de setembro e 6 de outubro na Galeria 32, localizada na embaixada do Brasil em Londres. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.