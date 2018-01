Lollapalooza: quem não foi reclama e chora na internet

Nas redes sociais, os fãs que não conseguiram ir ao Lollapalooza trocam informações sobre filmes na TV e lamentam não estarem em Interlagos.

Há também os que não foram por convicção e falam mal das atrações e do estilo da festa. Fez sucesso uma piada de uma garotinha com expressão de dúvida e a pergunta: 'quais bandas você conhece no Lollapalooza?'

Alguns internautas reclamam que a Globo e o Multishow interrompem a programação para mostrar imagens dos shows. Mas divertos comentários garantem que a melhor cobertura é no Multishow. No Twitter, a internauta @stellarodrgues conta que não foi, mas acompanha o festival pela janela de casa. "Pessoal da elite vai pro lollapalooza eu no máximo loola palhoça", reclama o internauta Diogo Ocker.

Confira abaixo o choro dos que não foram: