Lollapalooza este ano será no Chile O rapper norte-americano Kanye West e a banda The Killers, reunida depois de um ano de ausência, estão entre as atrações principais do popular festival de rock Lollapalooza, que pela primeira vez sai dos EUA e ocorrerá em Santiago do Chile nos dias 2 e 3 de abril. O grupo Jane"s Addiction, de Perry Farrell, fundador do Lollapalooza, também vai se reunir especialmente para esta edição do evento, nos últimos anos sediado em Chicago. "Nossa ambição é plantar uma semente muito forte no Chile", afirmou Farrell. Também entre as 57 atrações do festival estão Cat Power, Yeah Yeah Yeahs, The Flaming Lips, Deftones, Ben Harper e Devendra Banhart. / AFP