Loja vende Bíblias com camuflagem para caçadores Uma loja de artigos para caça e pesca dos Estados Unidos está vendendo Bíblias com camuflagem, um produto que tem como alvo o apelo de produtos camuflados e a religião de muitos adeptos da pescaria e caça. "Nossa Bíblia NIV (nova versão internacional) em camuflagem arborizada é nosso produto mais vendido, seguida de perto por nossa capa de Bíblia em camuflagem", disse David Lingner, presidente da loja Christian Outdoorsman, do Arkansas, que vende artigos de caça e pesca com temática cristã pela Internet. A capa da Bíblia traz folhas e casca de árvore. Com isso, os cristãos podem levar suas Bíblias quando caçam e mantê-las escondidas de suas presas. Outro artigo de sucesso da loja é uma Bíblia camuflada e à prova d''água. "Água, gelo ou condensação não prejudicarão esta palavra de Deus resistente", proclama a publicidade. Esses produtos apostam na atração dos norte-americanos por tudo o que é camuflado, desde picapes até bonés de beisebol e espingardas de caça. E os produtos também destacam a paixão dos evangélicos americanos pela caça, a pesca e a vida ao ar livre. Uma pesquisa feita no ano passado com caçadores e pesquisadores licenciados, encomendada pela Federação Nacional da Vida Silvestre, constatou que metade dos entrevistados se identificou como cristã evangélica. Os cristãos evangélicos, que somam 60 milhões nos EUA, são uma base de apoio crucial do Partido Republicano, fato que ajuda a explicar a postura do partido em relação a várias questões-chave, entre elas sua oposição acirrada ao controle de armas. A imposição de restrições às suas armas favoritas não agrada aos caçadores. Existem várias pastorais americanas ligadas à vida ao ar livre, incluindo a dos Pescadores por Cristo, Caçadores Cristãos com Arco e Associação Cristã dos Caçadores de Veados. A associação Pescadores por Cristo afirma em sua declaração de missão que "está ouvindo o chamado de Cristo para arrebanhar os extraviados e ser ''pescadora de homens"''.