Logo no início, grande elogio de Maysa Célia foi revelada em 1970 no programa Um Instante Maestro!, de Flávio Cavalcanti. Foi o apresentador quem pediu a Maysa (1936-1977), uma das juradas, para prestar atenção nela. Depois de ouvi-la cantar, Cavalcanti perguntou a Maysa que conselhos daria à então novata. Maysa respondeu: "Para uma cantora como ela a gente não dá, a gente pede conselhos." Célia lembra do episódio hoje com grande satisfação. "Maysa foi muito generosa comigo. E eu também fui uma filha para ela, cuidei muito bem dela quando não estava bem. E fiz isso com grande prazer." Célia lançou o primeiro LP homônimo em 1972, uma raridade que custa no mínimo R$ 300 nos sebos.