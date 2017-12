Locutora do metrô londrino faz piada e é dispensada Uma locutora oficial do sistema de metrô de Londres foi dispensada por ter usado a voz para dizer mensagens ridicularizando os passageiros. A locutora Emma Clarke, 36, gravou os anúncios no mesmo tom suave com que adverte milhões de passageiros com a mensagem "Mind the gap" (Cuidado com o vão) no sistema de metrô londrino e os publicou em sua página na Internet. Entre as mensagens estavam: -- "Gostaríamos de lembrar nossos amigos, os turistas norte-americanos, que vocês certamente estão falando alto demais." -- "Por favor, o passageiro de camiseta vermelha que está fingindo ler o jornal mas que na verdade está encarando os seios daquela mulher, por favor pare. Você não está enganando ninguém, seu pervertido nojento." -- "Passageiros que estão fazendo Sudoku por favor admitam que eles não passam de palavras cruzadas para gente sem imaginação, e que não impressionam mais só porque contêm números." -- "Aqui estamos novamente, apertados dentro de um vagão suado do 'Tube' ... Se você for mulher, sorria para o cara perto de você para ele ganhar o dia. Ele provavelmente não faz sexo há meses." Clarke disse que eram só umas piadas, mas a Transport for London, que opera o metrô, não viu graça nenhuma e dispensou seus serviços, depois de oito anos. (Reportagem de Peter Griffiths)