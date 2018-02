Locke de 'Lost' ganha Emmy de ator coadjuvante

O ator Terry O'Quinn, o John Locke da série "Lost", ganhou hoje em Los Angeles, na cerimônia do 59º Emmy Awards, o prêmio de melhor coadjuvante do ano na categoria drama. Veja também: Confira os ganhadores do Emmy Awards Cerimônia do Emmy investe no ecologicamente correto Atriz de 'My Name Is Earl' leva melhor coadjuvante em comédia Haden Church ganha como coadjuvante em minissérie ou filme Atriz de 'Grey's Anatomy' bate candidatas de 'Família Soprano' Robert Duvall é o melhor ator em minissérie ou telefilme Melhor direção é o primeiro prêmio para 'Família Soprano' 'Bury My Heart at Wounded Knee' ganha melhor filme Helen Mirren leva mais um Emmy de melhor atriz em minissérie 'Ugly Betty' ganha o Emmy de melhor direção em comédia Spader ganha como ator dramático por 'Justiça sem Limites' 'Família Soprano' e '30 Rock' ganham como melhores seriados Os outros indicados eram: Michael Emerson (como Ben/"Lost"), Michael Imperioli (Christopher Moltisanti/"Família Soprano"), T.R. Knight (George/"Grey's Anatomy"), Masi Oka (Hiro Nakamura/"Heroes") e William Shatner (Denny Crane/"Justiça sem Limite"). No ano passado, o vencedor do prêmio foi Alan Alda, o Arnold Vinick da série "The West Wing". Na categoria de melhor ator coadjuvante de comédia, o vitorioso foi Jeremy Piven, o Ari Gold da série "Entourage". Os outros indicados eram: Jon Cryer (como Alan Harper/"Two and a Half Men"), Kevin Dillon (Johnny Drama/"Entourage"), Neil Patrick Harris (Barney Stinson/"How I Met Your Mother") e Rainn Wilson (Dwight Schrute/"The Office"). No ano passado, o vencedor do prêmio também foi Jeremy Piven, por sua atuação na mesma série.