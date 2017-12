Lobão vira VJ da MTV por três meses

O ódio virou amor. Pelo menos no caso envolvendo Lobão e a MTV. O cantor que por décadas amaldiçoou a emissora e todos os seus respectivos frutos não só se rendeu ao famoso acústico do canal, como virou VJ da casa. Ou melhor: apresentador, uma vez que a MTV resolveu abolir esse rótulo de VJ de todo o seu casting. Agora todos são apresentadores. VJ ou não, o fato é que Lobão, que foi mordido pelo bichinho da TV ao apresentar o extinto Saca-Rolha, da PlayTV (ao lado de Marcelo Tas e Mariana Weickert), será o novo apresentador do Debate MTV. O contrato inicial do cantor com a emissora musical é de três meses: começa em 19 de junho e vai até 18 de setembro. Lobão assume a vaga deixada por Cazé, que vai gravar a nova temporada do Casal Neura. O cantor chamou a atenção da emissora para a vaga ao participar de uma edição do programa em abril, em um debate sobre o futuro do CD no Brasil. Chegado em uma polêmica, Lobão pode até ganhar um contrato fixo com a MTV - passados os três meses de experiência - em uma nova atração. Isso tudo se amor entre eles continuar, é claro!