Loach, num dia de belas atrações

16H NA GLOBO

(Click). EUA, 2006. Direção de Frank Coraci, com Adam Sandler, Kate Beckinsale, Christopher Walken, Henry Winkler, Julie Kavner.

Adam Sandler faz homem centrado no trabalho e que descuida da família. Um controle remoto especial vai lhe permitir controlar a própria vida, avançando e recuando no tempo, o que termina por lhe dar outra perspectiva - das relações, do afeto. A pergunta que não quer calar - o filme de Frank Coraci não é ruim e Adam Sandler é bom, mas por que o público, que fez deste filme um sucesso no Brasil, não prestigiou A Máquina, de João Falcão, que é melhor (e do qual o cartaz da Globo parece um remake)? Reprise, colorido, 98 min.

Perigo em Bangcoc

22H25 NA GLOBO

(Bangkok Dangerous). EUA, 2007. Direção de Oxide Pang Chun e Danny Pang, com Nicolas Cage, Shahkrit Yamnarm, Charlie Yeung, Panward Hemmanee, Nirattisai Kaljaruek, Dom Hetrakul.

Nicolas Cage faz matador de aluguel que chega a Bangcoc contratado por chefão criminoso para executar uma limpeza geral. O assassino frio contrata um ladrão de ruas para ajudá-lo. Para não deixar testemunhas, ele planejar matar o carinha no final, mas a relação complica-se e o solitário começa a questionar a própria vida. Como Jean Claude Van Damme, que buscou na Ásia realizadores como John Woo e Tui Hark, Cage também importou um talento do Oriente, que captaria melhor a ambiência local. Os irmãos Pang podem não ser tão talentosos, mas não deixa de ser uma curiosidade. Reprise, colorido, 99 min.

Mikhail Gorbachev:

Confidências

23H30 NA CULTURA

(Mikhail Gorbatchev, Simples Confidences). França, 2011. Direção de Gulya Mirzoeva.

Com a sua glasnot, subvertendo o até então o fechado sistema comunista, Mikhail Gorbachev desempenhou um papel decisivo na abertura da URSS (e na derrocada do império soviético). O documentáriop do francês Mirzoeva dá voz ao personagem e o ilumina. Reprise, colorido, 54 min.

Carlota Joaquina,

Princesa do Brasil

2H25 NA GLOBO

Brasil, 1994. Direção de Carla Camurati, com Marieta Severo, Marco Nanini, Ney Latorraca, Maria Fernanda, Marcos Palmeira, Eliana Fonseca.

Há quase 20 anos - 17 -, o cinema brasileiro havia sido varrido do mapa pelo então presidente Fernando Collor. Naquele quadro, a atriz e diretora Carla Camurati resolveu (re)contar a história do Brasil, filtrando o episódio da chegada da corte portuguesa ao País pelo humor chancho da Atlântida. O filme possui qualidades, e Marieta Severo e Marco Nanini, como Carlota e D. João, o casal real, fazem a diferença. Mas o que realmente fez a diferença foi a decisão de Carla de distribuir o próprio filme. Com a cópia debaixo do braço, viajando todo o Brasil, ela recolocou o cinema nacional no mapa e ultrapassou 1 milhão de espectadores. Reprise, colorido, 100 min.

TV Paga

Os Guerreiros Pilantras

17H30 NO TCM

(Kelly's Heroes). EUA, 1970. Direção de Brian G. Hutton, com Clint Eastwood, Ron Reackles, Donald Sutherland, Carroll O'Connor, Perry Lopez, Harry Dean Stanton.

Por volta de 1970, duas eletrizantes aventuras de guerra - O Desafio das Águias foi a outra - transformaram o diretor Hutton numa grande promessa de Hollywood. Ele não foi muito longe, mas que tinha talento, tinha. Prosseguindo com a vertente de Os Doze Condenados, de Robert Aldrich - e com mais humor -, o filme mostra pelotão de desajustados que, durante a 2ª Guerra, resolve, literalmente, roubar o ouro dos nazistas. Críticos muitas vezes têm dois pesos e duas medidas - eles adoram o comportamento hippie de Donald Sutherland em MASH, de Robert Altman, mas dizem que, pela época, ele é inaceitável aqui (os dois filmes são do mesmo ano - quem imitou quem?). As cenas que homenageiam os westerns de Sergio Leone são um regalo, e uma divertida utilização da persona que o astro Clint esculpira com o grande diretor de spaghetti westerns. Reprise, colorido, 146 min.

O Mágico de Oz

22 H NO TCM

(The Wizard of Oz). EUA, 1939. Direçãso de VIctor Fleming, com Judy Garland, Ray Bolger, Bert Lahr, Jack Haley, Frank Morgan.

Realizado no mítico ano de 1939, e no mesmo estúdio - a Metro -,O Mágico de Oz é um dos dois filmes creditados a Victor Fleming, mas, como no outro - ...E O Vento Levou -, ele foi aqui um de muitos realizadores (os outros - Richard Thorpe e King Vidor). Tornado leva garota ao misterioso país de Oz e ela faz de tudo para retornar a Kansas. Grandes cenas, Judy, que canta Over the Rainbow, e o que não deixa de ser a marca 'autoral' de Fleming. O Mágico e Vento tratam de temas que resumem, por si só, o imaginário norte-americano - sergunda chance e volta ao lar. Reprise, colorido, preto e branco, 101 min.

Ventos da Liberdade

22 H NO TELECINE CULT

(Wind That Shakes the Arley). Irlanda/INglaterra/Espanha/Alemanha, 2006. Direção de Ken Loach, com Cillian Murpht, Liam Cuningham.

A Palma de Ouro de Loach coroou um cineasta que sempre foi engajado. Em 1920, irlandeses entram na clandestinidade para combater os ocupantes ingleses. Reprise, colorido, 127 min.