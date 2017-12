*

Outra do Lloyd George. Como primeiro-ministro britânico no fim da Primeira Guerra, reuniu-se com o premier francês George Clemenceau e o presidente americano Woodrow Wilson, em Versalhes, para discutirem o que fazer com a derrotada Alemanha. Clemenceau e Wilson queriam uma punição mais forte, Lloyd George defendia um castigo mais brando. Na volta de Versalhes, lhe perguntaram como ele tinha se saído na reunião e ele respondeu: "Bem, levando-se em conta que eu estava entre Jesus Cristo e Napoleão".

*

Mas a ironia e o discernimento abandonaram Lloyd George quando ele foi a Berlim conversar com Hitler, que começava a dar os primeiros sinais de que o espaço vital que reclamava para a nova Alemanha, o "lebensraum", iria incomodar os vizinhos. E Lloyd George voltou cheio de admiração pelo espírito que sentiu no povo alemão, inspirado pelo Führer. Pior: botou suas boas impressões no papel, e elas voltaram para atucaná-lo muitas vezes no resto da sua vida. E ironia mesmo foi o fato de Hitler e o nazismo serem, indiretamente, crias do tratado de Versalhes e do ressentimento alemão pelas reparações exigidas pelos vitoriosos na Primeira Guerra, com a assinatura contrariada de Lloyd George.

Agradecimento. Somos uma espécie irracional e sem salvação, mas há o que nos redime. A coisa mais bonita feita no Brasil, depois de algumas igrejas barrocas e da Patricia Pillar, é a música Senhorinha, do Guima e do Paulo César Pinheiro, cantada pela Mônica Salmaso. E agora foi lançado um disco só com músicas da dupla na voz límpida como água de vertente da cantora. Nós não merecemos, mas agradecemos de coração.