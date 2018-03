Llosa vai doar seus 30 mil livros O escritor peruano Mario Vargas Llosa declarou que vai doar os 30mil livros de seu acervo pessoal para a biblioteca de sua cidade natal, Arequipa. "Quero homenagear as pessoas da minha cidade", declarou o Nobel de Literatura de 2010, que afirmou que os volumes de sua coleção, alocados em Lima, Madri e Paris, serão doados gradualmente, começando em seu aniversário, no dia 28 de março de 2013. O autor explicou que doará títulos dos mais variados temas, de História a Filosofia, passando por Política e Literatura. A prefeitura de Arequipa informou que as obras serão mantidas em uma casa próxima à biblioteca local da cidade. / AP