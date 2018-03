Liza Minnelli retoma estilo cabaré na volta a São Paulo

Aos 62 anos, a cantora promete agora um show diferente do anterior, quando esteve aqui, há dois anos. Fãs de carteirinha não precisam, porém, se preocupar - Liza não vai abrir mão de canções que se tornaram clássicas na sua voz, como Cabaret, New York, New York, World Goes Round ou Maybe This Time. Também não se deve esperar explosões de luzes e fumaça. Liza continua tradicional, à frente de 12 músicos e atrás apenas de um microfone. Não vai faltar também um tributo à sua madrinha, Kay Thompson, que cuidou dela quando criança e a ensinou a descobrir o foco das canções.

É justamente esse atributo que ainda mantém a aura da atriz/cantora. Recuperada de uma doença cerebral viral que quase a matou em 2000 (na época, os médicos disseram que ela nunca mais faria um show novamente) e sobrevivente das exigências emocionais e dos custos psíquicos de uma vida no palco, Liza deve apresentar surpresas no show de hoje. Afinal, em sua temporada americana, ela cantou novas músicas, como I Would Never Leave You. Surpreendeu também com What Makes a Man a Man, de Charles Aznavour, e, preparem-se, aceitou fazer uma rara incursão no repertório da mãe. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Liza Minnelli. Via Funchal (2.800 lug.). Rua Funchal, 65, V. Olímpia. Tel. (011) 3089-6999. Hoje, 21h30. R$ 150/R$ 500.