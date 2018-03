Liza Minnelli diz que ainda procura o homem de sua vida

A atriz e cantora americana Liza Minelli afirmou, em entrevista à revista semanal italiana Grazia, que continua à procura do homem de sua vida. Em tom irônico, a atriz disse que, na verdade, já conseguiu encontrar esse homem várias vezes, mas só "durante 20 minutos". Liza Minnelli, de 62 anos, filha do segundo casamento da atriz Judy Garland com o diretor de cinema Vincente Minnelli, diz que, quando está apaixonada, "sempre acontece o mesmo. Digo a mim mesma que é ele. E tudo se transforma em algo muito romântico e eu mudo para melhor". "Após um dia, me dou conta de que deixa as meias sujas no meio do quarto e penso: que gracioso". "Depois de dois dias - continua -, me pergunto por que não lava suas meias e, após três semanas, grito: vai pegar essas meias sujas ou não?". Sobre o casamento, a atriz afirma que está "completamente fechada", pois já teve essa experiência. Liza Minnelli se mostra otimista diante da vida e, por isso, a cada dia, quando se olha no espelho, diz: "você está viva, está aqui, adiante". "Gosto de brincar de ser a menina, a delicada, a frágil. Mas ouça, sou de aço", ressalta. Sobre a mãe, Judy Garland, intérprete de O Mágico de Oz, Liza Minneli diz que ela sempre a advertiu sobre a vida. "Minha mãe sempre me protegeu e me dizia: Liza, eu conheço este mundo. Aprende a conduzi-lo, porque, caso contrário, o mundo lhe dirigirá", afirma a atriz.