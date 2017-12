Liz Hurley lança coleção moda-praia em São Paulo

A atriz inglesa Elizabeth Hurley, mais conhecida como Liz Hurley, lançou na quinta-feira, 22, a coleção moda-praia de sua grife na Daslu, zona sul de São Paulo. A loja Daslu organizou um coquetel fechado para as clientes poderem ver a bela e suas criações de perto. A atriz, ex do ator Hugh Grant, surgiu por apenas 15 minutos no salão na loja, posou para fotos com a proprietária da casa, Eliana Tranchesi, e mostrou suas roupas de verão. Liz Hurley na Daslu, em São Paulo. Foto: Janete Longo/AE Liz Hurley na Daslu, em São Paulo. Foto: Paulo Liebert/AE Liz Hurley durante lançamento da coleção moda-praia de sua marca, na Daslu. Foto: Paulo Liebert/AE