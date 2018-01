Lixos de celebridades são tema de mostra em Paris A exposição Trash, realizada na Casa Européia da Fotografia, em Paris, apresenta imagens do conteúdo de lixeiras de celebridades como Sharon Stone, Tom Cruise, John Travolta, Madonna e Mel Gibson, Marlon Brando, entre muitos outros. Os franceses Bruno Mouron e Pascal Rostain, que trabalharam como paparazzi - fotógrafos de estrelas e astros - para a revista francesa Paris Match, passaram os últimos 20 anos coletando o lixo de pessoas famosas para fotografá-lo. Eles afirmam que as obras têm também um objetivo sociológico: apresentar um retrato da sociedade de consumo. Para preservar a intimidade das estrelas, eles eliminaram produtos médicos e com conotação sexual. "O lixo representa um perfil da personalidade da pessoa?, disse Rostain. Exigências Na lixeira do ator Tom Cruise, por exemplo, eles encontram uma lista com centenas de itens que o artista exige em seu camarim, como litros de leite e meias. Na casa de John Travolta foi encontrada uma encomenda em 2004 de uma pizza comprada em Chicago para ser entregue pelo sistema de correio rápido em sua residência em Los Angeles. Já a atriz Sharon Stone é uma grande consumidora de peras em calda e tem um gato. Madonna bebe bastante água mineral e utiliza um xampu da marca Superstar. Sua família também come alguns produtos de fast-food. Jack Nicholson, por sua vez, aprecia bastante o champanhe francês e é um grande leitor de jornais e revistas, além de receber muita correspondência. Mel Gibson tem vários filhos e seu lixo é composto de inúmeros brinquedos, desenhos infantis e até mesmo cuecas com estampa quadriculada escocesa. Arte Os fotógrafos reuniram embalagens, papéis, garrafas e objetos diversos em uma espécie de painel, onde eles foram dispostos de acordo com suas cores e formas, criando uma composição artística. Mouron e Rostain iniciaram esse trabalho após lerem um artigo no jornal Le Monde que falava sobre a análise dos lixos das pessoas, realizado por um professor de sociologia, para estudar o consumo e os comportamentos sociais. Inicialmente, os fotógrafos começaram recolhendo o lixo de personalidades na França, como Brigitte Bardot, Jean-Marie Le Pen, Gérard Dépardieu, entre outros. Posteriormente, eles decidiram ir para os Estados Unidos fotografar o lixo de celebridades de Hollywood. Essas imagens foram divulgadas na imprensa internacional durante a década de 90. Eles mostram ainda com seu trabalho que pessoas associadas ao luxo também consomem produtos populares, artigos de limpeza e fast-food. Pessoas comuns Os dois fotógrafos franceses decidiram, nos últimos dois anos, analisar o lixo de pessoas comuns, isto é, que não estão em evidência na mídia. Eles iniciaram um vasto trabalho de fotografia de conteúdos de lixos em mais de 40 países para realizar um amplo estudo sobre a sociedade de consumo atual e a globalização. A dupla já registrou com a câmara lixos na China, Indonésia, Catar, Estados Unidos e Ilhas Maurício e continuarão a viagem nos próximos meses. A exposição Trash será apresentada até o dia 3 de junho.