Lixo de Paris Hilton é vendido por US$ 1.171 no eBay

Uma lata vazia de comida "gourmet" para cachorro retirada do lixo da socialite Paris Hilton foi vendida por US$ 305 (R$ 610) no site de leilões eBay. Os compradores são os donos do site HollywoodStarTrash.com, que já tentaram adquirir outros pertences da herdeira da rede de hotéis Hilton no eBay. Além da lata de comida para cachorro, uma escova de dentes da ex-modelo foi vendida pelo mesmo preço, US$ 305, dois envelopes que ela enviou para a família enquanto estava presa foram adquiridos por US$ 510 (R$ 1020) e um copo de Coca-Cola saiu por US$ 51 (R$ 102). Somando todos os itens, chega-se a um total de US$ 1.171. Paris ficou presa por 23 dias por ter violado a condicional e dirigido, embriagada, com a licença suspensa. A "libertação" da patricinha, conhecida por ser figura freqüente em baladas, foi acompanhada, na terça-feira, ao vivo pelas redes de televisão americanas e por 200 fotógrafos. Pouco tempo após a saída, ela foi entrevistada pelo apresentador de televisão da CNN Larry King. Durante o período em que esteve na cadeia, causou polêmica com sua saída repentina no dia 7, por "razões médicas". Foi informado que ela cumpriria uma pena maior, de 40 dias, em casa. Um dia depois, porém, foi determinado que ela voltasse à prisão. Antes do retorno, passou dias no centro penitenciário Twin Towers Correctional Facility, onde recebeu atendimento médico. Se não violar mais nenhuma lei, Paris deve completar sua pena em liberdade condicional em março de 2009. Ela pode reduzir o prazo para 12 meses, se aceitar fazer serviço comunitário ou gravar uma mensagem de serviço público, disse a polícia.