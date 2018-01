Livros raros são leiloados em São Paulo Rogério Pires e Paulo Rosenbaum da livraria Fólio promoveram no sábado o 6.º Leilão de Livros Raros e Papéis Antigos no Hotel Renaissance. O resultado do leilão foi positivo - 80% dos itens expostos foram vendidos. O destaque foi para a literatura brasileira. O livro Espectro, primeira obra de Cecília Meireles, alcançou o valor de R$ 22 mil e Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira, ficou em R$ 17 mil. Cerca de 90 pessoas foram até o hotel para conferir os exemplares raros expostos. "Um número considerável de pessoas participou por telefone", diz Rosenbaum. A dupla já prepara o próximo leilão para o mês de abril.